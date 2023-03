Fiumicino, le parole di mister Di Ruocco "Resta l'amaro in bocca"

Domenica di rimpianti per il Fiumicino, che nella sfida del girone C di Promozione Lazio ha impattato contro il Pontinia, nonostante i padroni di casa del Pontinia siano rimasti in nove per tutto il secondo tempo. A parlare del match nel post-partita è stato il mister Di Ruocco. “Resta l'amaro in bocca per non essere stati in grado di sfruttare la doppia superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Non abbiamo trovato lo spunto in area di rigore avversaria per realizzare la rete. Devo dire bravi a questi ragazzi che hanno dato l'anima senza mai risparmiarsi”.