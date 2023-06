Fiumicino, arriva la conferma di bomber Pischedda

Continuerà la storia d'amore tra Andrea Pischedda e il Fiumicino, con la squadra laziale che manterrà in rosa il suo capocannoniere anche nella prossima stagione di Promozione. Pischedda ha commentato così, sul profilo ufficiale del club, il suo rinnovo. "Fiumicino per me è casa. Tranne una breve parentesi durante la pandemia, gioco qui da dieci anni. E' un onore rappresentare la mia città e indossare questa maglia. E' una piazza importante, che meriterebbe altre categorie. Ringrazio la società per la fiducia e saluto i miei ex compagni Molon e Parini, augurando loro le migliori fortune. Obiettivi? Quando si è al Fiumicino ne abbiamo solo uno: vincere".