Fiumicino 1926, le parole di mister Di Ruocco "Ci faremo trovare pronti per ogni battaglia"

Il morale è buono in casa Fiumicino SC 1926 per la ripresa della stagione, che a meno di rinvii arriverà giovedì 6 gennaio contro la W3 Maccarese. A presentare la sfida ci ha pensato l'allenatore della squadra laziale, mister Luigi Di Ruocco. “E' stata una sosta breve perchè abbiamo voluto approfittare di questo momento senza partite per conoscerci meglio e cercare di recuperare qualche giocatore che purtroppo è ancora alle prese con qualche piccolo infortunio. [...] Inizialmente ho lavorato soprattutto sull'aspetto mentale e penso di essere riuscito a trasmettere ai ragazzi il mio entusiasmo e ridare quell'armonia che magari si era un po' persa. I senatori dello spogliatoio, che già conoscevo, in questo mi hanno aiutato aprendomi la strada. Ora invece ci concentriamo su altri concetti, in linea generale sono contento perchè ho un gruppo giovane che da sempre il massimo sia in allenamento che in partita. Lavorare con i giovani quando c'è questo spirito è bello ed entusiasmante”.

Buoni propositi per il futuro, con Di Ruocco che pronostica un Fiumicino battagliero. “Non ci poniamo obiettivi, ragioniamo partita dopo partita. Grazie ai primi risultati abbiamo dimostrato di non essere una meteora, credo che ora ogni squadra ha capito che dovrà fare i conti con il Fiumicino e quindi da adesso in poi dovremo essere bravi anche noi ad aumentare l'intensità del nostro lavoro. La squadra è giovane ma ha voglia di far bene e sono certo che da qui in avanti questo Fiumicino saprà farsi trovare pronto per ogni battaglia”.