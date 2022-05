Fiorentina-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo aver conquistato la finale di Tirana di Conference League dove affronterà il Feyenoord, battendo in semifinale il Leicester, la Roma si tuffa in campionato. I giallorossi di Mourinho saranno protagonisti lunedì 9 maggio alle ore 20:45 all’Artemio Franchi di Firenze ospiti della Fiorentina. Lo Special One prepara qualche mossa a sorpresa.

Fiorentina-Roma, le ultime di formazione

Mourinho è pronto a fare dei cambi di formazioni per la sfida di Firenze dando respiro a qualche titolare. Punta ad una maglia da titolare Kumbulla con Ibanez verso un turno di riposo. L’albanese completerà il reparto con Mancini e Smalling davanti a Rui Patricio. Sulla destra agirà Karsdorp (anche se reclama spazio Maitland-Niles) mentre a sinistra è ballottaggio Vina-El Shaarawy per sostituire Zalewski che partirà dalla panchina. L’ex Veretout dovrebbe partire dal 1’, al fianco a Cristante ma sarà staffetta con Sergio Oliveira. Sulla trequarti Pellegrini. Certo del posto Abraham in attacco, Zaniolo potrebbe rifiatare lasciando spazio a El Shaarawy o Felix.

Italiano non avrà a disposizione Castrovilli, al suo posto Duncan. Due i ballottaggi per l’ex tecnico dello Spezia: Saponara o Ikone in attacco, e Odriozola-Venuti in difesa. Il centravanti sarà Cabral.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikone. All.: Italiano.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Pellegrini; Zanolo, Abraham. All.: Mourinho.

Fiorentina-Roma, dove vederla

La partita fra Fiorentina e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per guardare la sfida del Franchi gli abbonati dovranno collegarsi tramite app sulla propria smart tv oppure collegare al televisore una console Playstation o Xbox, o su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvision Box. In alternativa il duello fra Italiano e Mourinho sarà visibile in streaming su dispositivi mobili quali pc, smartphone o tablet tramite app o sito Dazn.