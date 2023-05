Fiorentina-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 27 maggio alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo al Franchi per sfidare la Fiorentina per la penultima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida sesti in classifica ma con la testa rivolta alla finale di Europa League contro il Siviglia di Monchi in programma mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Chi resterà a Roma perchè non ha trovato i biglietti, saliti a prezzi folli, potrà vedere la finale all'Olimpico. I viola tornano in campo dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia.

Fiorentina-Roma, le ultime di formazione

Tantissimo turnover per Mourinho. Fra problemi fisici e per scelte tecniche in vista della finale di Europa League, lo Special One opterà per un massiccio turnover al Franchi. Già annunciate le assenze di Dybala e Pellegrini, mancheranno anche Kumbulla e Karsdorp. In attacco dalla panchina Abraham, titolare Belotti alla ricerca del suo primo gol in campionato. A supporto del Gallo, Solbakken e Wijnaldum. Dalla panchina El Shaarawy. A centrocampo spazio ancora a Camara e Tahirovic, sugli esterni Zalewski e il giovane Missori. In difesa dentro Llorente, Mancini e Cristante. Riposano Ibanez e Smalling. In porta Svilar al posto di Rui Patricio.

La Fiorentina di Italiano scenderà in campo col solito 4-3-3. In attacco pronto Jovic titolare con Kouame e Brekalo a sostegno. A centrocampo guiderà le operazioni Madragora.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Mandragora, Barak; Koume, Brekalo, Jovic. All.: Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakke, Wijnaldum; Belotti. All.: Mourinho.

Fiorentina-Roma, dove vederla

La partita fra Fiorentina e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida dell’Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.