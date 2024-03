Fiorentina-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 10 marzo alle 20:45 la Roma scenderà in campo all’Artemio Franchi contro la Fiorentina per la ventottesima giornata di Serie A. I giallorossi dopo la straripante vittoria contro il Brighton nell’andata degli ottavi di Europa League si tuffano in campionato dove inseguono il quarto posto distante 4 punti.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

De Rossi per la partita di Firenze rispolvera la difesa a tre. In difesa dunque spazio a Smalling con N’Dicka e Mancini, davanti a Svilar. In mezzo al campo Bove può far rifiatare Cristante, con lui Paredes e Pellegrini. Sulle corsie esterne Angelino (favorito su Zalewski) a sinistra e Karsdorp a destra. In attacco tandem Lukaku e Dybala con inziale panchina per El Shaarawy e Azmoun.

Italiano reduce dalla vittoria in Conference League non avrà a disposizione lo squalificato Beltran. Quindi torna sulla trequarti Bonaventura a sostegno dell’ex Belotti. In difesa c’è Martinez Quarta.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Belotti. All.: Italiano

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Lukaku. All.: De Rossi

Fiorentina-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Fiorentina e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.