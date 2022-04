Fiorentina Women-Roma 2-3: Haug regala i tre punti alle giallorosse. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince per tre a due contro una Fiorentina mai doma. Le giallorosse di Spugna trovano le tre reti tutte su sviluppi di corner con gol decisivo di Haug al secondo gol in campionato. La Roma gioca una buona partita e conquista tre punti importanti su un campo difficile, blindando il secondo posto e avvicinandosi al sogno europeo. Prossimo appuntamento la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli, nella quale le giallorosse partiranno con un gol di vantaggio dopo lo 0 a 1 dell’andata.

Fiorentina-Roma, la cronaca

Al 24esimo il primo tentativo verso la porta è della Roma. Andressa ci prova dalla distanza col sinistro ma Schroffeneger devia in angolo. Sul corner seguente arriva il gol delle giallorosse. Andressa batte sul secondo palo dove arriva Di Guglielmo che di testa non sbaglia. Al 32esimo l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Fiorentina per fallo di Kollmats su Catena. La svedese perde l’ennesimo pallone in questo primo tempo e poi atterra la numero 10 viola. Dagli undici metri va Sabatino che non sbaglia. Al 43esimo Roma vicina al raddoppio: apertura panoramica di Giugliano per Serturini che mette in mezzo per Mijatovic che all’altezza del dischetto spara fuori. Al 64esimo ancora su corner la Roma torna in vantaggio. Su un rimpallo arriva Paloma Lazaro che tutta sola di testa batte Schroffeneger. Al 71esimo gran tiro dalla distanza di Vigilucci che trova una bella risposta di Ceasar. Al 75esimo arriva il pareggio della Fiorentina grazie ad uno sfortunato autogol di Linari. All’88esimo ci prova Pirone col destro ma Schroffeneger para. Sul corner seguente Haug di testa trova la rete del nuovo vantaggio giallorosso.

Tabellino e pagelle

Fiorentina (4-3-1-2): Schroffeneger 6; Cafferata 6 (dal 91’ Aronsson s.v.), Tortelli 6, Breitner 5,5, Vigilucci 6; Huchet 5, Mascarello 5,5 (dall’83’ Kravec s.v.), Monnecchi 5,5; Baldi 5,5 (dal 68’ Lundin 5,5); Sabatino 7, Catena 6,5 (dal 82’ Neto). All.: Panico 6,5.

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6,5; Bartoli 6, Linari 5,5, Kollmats 5 (dal 60’ Haavi 6,5), Di Guglielmo 7; Giugliano 7, Greggi 6; Serturini 6,5 (dal 76’ Soffia s.v.), Andressa 6,5, Mijatovic 5,5 (dal 76’ Haug 7); Paloma Lazaro 7 (dall’84’ Pirone 6,5). All.: Spugna 6,5.

Marcatrici: 33’ Sabatino (F), 75’ aut. Linari; 24’ Di Guglielmo (R), 64’ Paloma Lazaro (R), 89’ Haug (R)

Ammonite: Mascarello (F); Kollmats (R)

Arbitro: Madonia

Le top e flop giallorosse

Haug 7: Entra dalla panchina e decide la partita.

Palom Lazaro 7: Tante belle sponde e poi il gol del momentaneo 2 a 1.

Linari 5,5: Ottima prestazione difensiva, sfortunata in occasione dell’autogol.

Kollmats 5: Tanti passaggi sbagliati e palloni persi. Uno di questi porta al calcio di rigore della Fiorentina. Giornata no.