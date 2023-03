Fiorentina-Roma Femminile 1-5: manita giallorossa, doppietta per Giacinti. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile batte per cinque a uno la Fiorentina nella prima giornata della poule scudetto. Non c'è storia in Toscana con la Roma che domina la parita e mette a segno solo cinque gol. Le reti di vantaggio potevano essere molte. La squadra di Spugna gioca un bellissimo calcio, crea tantissimo, non soffre e col risultato in cassaforte fa riposare le titolarissime in vista della partita di Women's Champions League contro il Barcellona. Sugli scudi l'ex Giacinti autrice di una doppietta. A segno anche Giugliano, Wenninger e Glionna con quest'ultima che entra bene nel ruolo di punta. Solo buone notizie per la Roma che vince ancora.

Fiorentina-Roma, la cronaca

All’11esimo Roma già in vantaggio con l’ex Giacinti: l’attaccante romanista controlla un lancio di Greggi e calcia in porta trovano la rete. Subito dopo replay dell’azione del gol ma stavolta è brava Schroffenegger a dire di no. Al 21esimo raddoppio giallorosso con Giugliano. Schroffenegger controlla male il pallone e la 10 giallorossa in pressing gliela ruba e fa 0-2. Al 28esimo la Roma si porta sul 3 a 0 con la doppietta di Giacinti che di testa spedisce in rete un cross di Wenninger. Ad inizio ripresa poker giallorosso con Wenninger che da calcio d’angolo trova il tap-in. Al 51esimo gol della Fiorentina con Johannsdottir che su azione da corner trova il colpo vincente. Al 53esimo Schroffenegger esce a vuoto ma Haavi non ne approfitta e colpisce la traversa. Partita vivace con Zamanian che lancia Longo ma Ceasar è bravissima a parare d’istinto. Al 60esimo grande intervento di Schroffenegger su tiro di Greggi col portiere che si ripete poco dopo su Cinotti. Il cinque a uno giallorosso lo mette a segno Glionna, su assist di Losada, al 77esimo che batte Schroffenegger in uscita. Hammarlund va vicino al gol ma Ciccotti appena entrata salva sulla linea.

Tabellino e pagelle

Fiorentina (3-4-1-2): Schroffenegger 5; Erzen 5 (dal 76’ Cafferata 5,5), Agard 5, Tortelli 5, Tucceri Cimini 5; Breitner 5 (dal 76’ Catena 5,5), Parisi 5,5 (dal 46’ Longo 5,5), Zamanian 4; Boquete 5,5; Hammarlund 5,5, Johannsdottir 6. All.: Panico 5

Roma (3-5-1-1): Ceasar 6,5; Linari 6,5, Wenninger 7,5, Minami 6,5; Serturini 6,5, Cinotti 6,5, Giugliano 7 (dal 63’ Losada 7), Greggi 7 (dall’80’ Ciccotti 6,5), Haavi 6,5 (dal 72’ Selerud 6); Andressa 6 (dal 72’ Di Guglielmo 6); Giacinti 8 (dal 63’ Glionna 7). All.: Spugna 8

Marcatrici: 51’ Johannsdottir (F); 11’, 28’ Giacinti (R), 21’ Giugliano (R), 47’ Wenninger (R), 77’ Glionna (R)

Ammonite: Parisi (F); Cinotti (R)

Espulse: Zamanian (F)

Arbitro: Cavaliere

Le top e flop giallorosse

Giacinti 8: Prestazione maiuscola dell’attaccante romanista che sblocca la partita e poi trova la sua personale doppietta. Sono 11 i gol in campionato per la nove giallorossa.

Wenninger 7,5: Super partita dell'ex Bayern Monaco. Bene in difesa e mette un assist e un gol nel tabellino.

Greggi 7: Forza della natura la centrocampista giallorossa. Quantita e qualità.

Glionna 7: Entra bene in partita anche fuori ruolo, da prima punta. Ottima notizia per Spugna.