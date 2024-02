Fiorentina-Roma Femminile 0-1: Giugliano firma la vittoria che chiude la regular season

La Roma vince per uno a zero contro la Fiorentina. In Toscana le ragazze di Spugna portano a casa i tre punti al termine di una partita difficile e complicata. Nel primo tempo la Roma crea tantissimo ma spreca, trovando però il gol con Giugliano. Nella ripresa non cambia il copione, con le giallorsse vicine al raddoppio che però non arriva. Allora nel finale la Viola alza l'intensità e solo una super Ceasar evita la beffa. Con questo successo la Roma arriva alla seconda fase della stagione con 51 punti, 17 vittorie e 1 una sola sconfitta.

Fiorentina-Roma, la cronaca

Al 2’ palla-gol per la Roma con Viens che al volo sfiora l’incrocio dei pali. Al 10’ tiro di Haavi, blocca Schroffenegger. Al 39esimo Giugliano calcia a porta vuota va Faerge salva la Fiorentina intervenendo sulla linea. Al 43esimo la numero 10 però si fa perdonare spingendo in rete un assist rasoterra di Haavi scappata via sulla fascia a Erzen. Giacinti pericolosa al 45esimo, respinge Schroffenegger. Al 61esimo grande occasione per la Fiorentina con la nuova entrata Janogy che da distanza ravvicinata non trova clamorosamente la porta. Al 66esimo diagonale di Haavi che esce fuori di pochissimo. Al 72esimo strepitosa azione di Viens che salta Agard ma a tu per tu con Schroffenegger si fa ipnotizzare dal portiere. Al 94esimo miracolo di Ceasar su un destro al volo di Johanssdottir. Al 95esimo ancora il portiere romanista che respinge un tentativo di Toniolo.

Tabellino e pagelle

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger 7; Erzen 4 (dal 75’ Bellucci 6), Georgieva 5,5, Agard 5,5 , Faerge 5; Catena 6, Cinotti 5,5 (dal 75’ Toniolo 6), Parisi 5,5 (dal 59’ Johannsdottir 6,5); Boquete 6,5, Hammarlund 5,5 (dal 59’ Janogy 5,5), Longo 6 (dall’83’ Mijatovic s.v.). All.: De La Fuente 6

Roma (4-3-3): Ceasar 7; Di Guglielmo 5,5, Minami 6, Linari 6, Sostenvold 6; Greggi 6, Kumagai 6, Giugliano 7 (dal 73’ Troelsgaard 6); Viens 5,5 (dal 92’ Glionna s.v.), Giacinti 6 (dal 63’ Pilgrim 6), Haavi 7. All.: Spugna 6,5

Marcatrici: 43’ Giugliano (R)

Arbitro: Vergaro

Le top e flop giallorosse

Haavi 7: Una furia sulla corsia mancina. Imprendibile per Erzen.

Giugliano 7: Spreca un paio di occasioni ma poi firma la vittoria romanista.

Ceasar 7: Miracolosa. Una sola parata in tutta la partita, ma pazzesca e salva il risultato.

Viens 5,5: Pronti via va vicina al gol. Grave l’errore sola a tu per tu con Schroffenegger.