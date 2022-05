Fiorentina-Roma 2-0: Gonzalez e Bonvantura agganciano Mou, giallorossi contro l'arbitro Guida. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma perde per due a zero in casa della Fiorentina. Al Franchi la squadra di Mourinho non entra mai in partita mentalmente e fisicamente. I giallorossi sono apparsi con la testa altrove, a Tirana, ma anche col corpo andando molto più lenti degli avversari in Viola che arrivavano prima su ogni pallone. La partenza della Roma è stata pure ad handicap per via di un rigore molto dubbio, che ha fatto infuriare i giallorossi, fischiato da Guida pochi minuti il fischio d'inizio che ha inevitabilmente condizionato la gara dei romanisti. La sconfitta complica la corsa al quinto posto di Pellegrini e compagni, raggiunti dalla Fiorentina e dall'Atalanta e a -3 dalla Lazio. La buona notizia per la Roma è il ritorno in campo di Spinazzola.

Fiorentina-Roma, la cronaca

Al quarto Guida dopo revisione al Var assegna un calcio di rigore alla Fiorentina per fallo, dubbio, di Karsdorp su Gonzalez. Dal dischetto va l’argentino che spiazza Rui Patricio. All’undicesimo la Viola raddoppia con Bonaventura. Il centrocampista avanza fino a dentro l’area con di difensori romanisti che lasciano troppo spazio al 5 che rientra sul mancino e trova l’angolo più lontano. Al 20esimo Pellegrini su punizione sfiora il gol chiamando Terracciano alla parata. Al 54esimo occasione Roma: cross di Zalewski per Abraham che prende il tempo a Igor e di testa sfiora la rete. Risponde la Fiorentina con un bel destro da fuori area di Amrabat con Rui Patricio che devia in corner. All’84esimo il portiere della Roma in uscita chiude la porta a Maleh ed evita il terzo gol.

Tabellino e pagelle

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5,5, Igor 6, Milenkovic 6, Biraghi 6 (dal 91’ Terzic s.v.); Bonaventura 7 (dal 76’ Maleh 6), Amrabat 7, Duncan 5,5; Ikone 6,5 (dal 91’ Callejon s.v.), Gonzalez 7,6 (dal 91’ Saponara s.v.), Cabral 6,5 (dal 76’ Piatek 6). All.: Italiano 7.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5,5, Ibanez 5; Karsdorp 5 (dal 90’ Spinazzola s.v.), Veretout 5, Cristante 5,5, Oliveira 6 (dal 46’ Zaniolo 5), Zalewski 5,5 (dal 66’ El Shaarawy 6); Pellegrini 5 (dal 75’ Perez 5,5), Abraham 6 (dal 90’ Shomurodov s.v.). All.: Mourinho 5.

Marcatori: 5’ Gonzalez (F), 11’ Bonaventura (F)

Ammoniti: Amrabat (F), Bonaventura (F), Duncan (F), Mancini (R)

Arbitro: Guida

I top e flop giallorossi

Abraham 6: L’ultimo a mollare. Lasciato solo dai compagni a combattere contro la difesa viola.

Pellegrini 5: Brutta partita del capitano giallorosso molto impreciso. Si fa apprezzare solo per un calcio di punizione, troppo poco.

Karsdorp 5: Protagonista in negativo del dubbio rigore ad inizio partita che condiziona la sua prestazione. In fase offensiva non si vede mai.

Mancini 5: Non prende mai Nico Gonzalez, ma prende l’ennesimo cartellino della stagione.