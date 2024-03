Fiorentina-Roma 2-2: Svilar pararigori, Mancini in confusione

In extremis la Roma ha strappato il pareggio al Franchi. Il due a due di Firenze porta le firme giallorosse di Aouar e Llorente. Gli autori dei due gol romanisti però non hanno brillato nell’arco dei novanta minuti. Al contrario di Svilar che parando il rigore a Biraghi è risultato decisivo.

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 7: Il migliore della Roma. Senza dubbio. Col suo rigore parato tiene a galla la squadra che pareggia al 95esimo. Si sta rivelando un grane para-rigori.

Mancini 5: Graziato da Massa, viene tolto da De Rossi nel primo tempo. Serata no per il difensore che non trova le misure agli attaccanti Viola. (Huijsen 5: Non va meglio all’olandese entrato e subito ammonito. Distratto in occasione del 2-1 Viola. Tropo acerbo ancora per certe partite).

Llorente 6,5: Salva la sua prestazione con un gol di pregevole fattura. Al capolavoro in zona offensiva, in bilancia va una partita difensiva da dimenticare.

N’Dicka 5,5: Perde il duello aereo con Ranieri sull’1-0, giganteggia quando serve l’assist a Llorente.

Angelino 6: Inspiegabile perché De Rossi lo schieri quinto di centrocampo a destra. Nella rirpesa torna a fare il terzino mancino e sfora l’assist per Aouar. (dal 79’ Spinazzola s.v.)

Paredes 5: Passo indietro rispetto le ultime settimane. Tanti, troppi palloni persi. Ingenuo su Belotti, per un rigore molto generoso concesso da Massa. (dal 79’ Pellegrini 6: Dal suo piede nasce il 2-2).

Cristante 5,5: Tanta corsa poca lucidità. Fra i colpevoli nel 2-1 subito, sfortunato sulla grande risposta di Terracciano ad inizio ripresa.

Aouar 6: Sufficiente per il gol. Per il resto partita poco convincente. Poco reattivo anche su Mandragora sul 2-1.

El Shaarawy 5,5: Palesemente stanco. Straordinari richiesti al Faraone che paga dal punto di vista fisico. (dal 73’ Zalewski 5,5: Non punge mai).

Dybala 6: Si è acceso una volta e la Roma ha trovato il gol. Poi la peggiore notizia: chiede il cambio per un problema muscolare. (dal 73’ Baldanzi 5,5: Non incide).

Lukaku 5: Parte forte e poi sparisce letteralmente dal campo. Mai una sponda, mai un pallone gestito bene. Molto male.

De Rossi 5,5: Sbaglia totalmente l’undici iniziale scegliendo la difesa a 3 e regalando il primo tempo alla Fiorentina. Nella ripresa ritorna sui binari della difesa a 4 e la Roma fa meglio. Dopo tanti elogi, oggi i primi errori pesanti.