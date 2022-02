Fiorentina-Lazio Women 2-2: Una doppietta di Visentin regala il pareggio alle biancocelesti. Commento e cronaca della partita

La Lazio Women va via da Firenze con un gran risultato. Infatti le ragazze di mister Catini pareggiano in casa della Fiorentina per due a due grazie alla doppietta di Noemi Visentin. Il punto raccolto lascia le biancocelesti al penultimo posto della classifica con quattro punti, quindi in una situazione tutt’altro che positiva. Il morale però in casa laziale è positivo, il pareggio in casa delle più quotate gigliate potrebbe dare alla Lazio lo spirito giusto per affrontare il finale di campionato e sperare nell’impresa salvezza.

Fiorentina-Lazio, la cronaca

La Lazio parte subito forte e sfiora il vantaggio con Cuschieri. Poi è il turno della Viola che sfiora il vantaggio con Sabatino che spreca da ottima posizione. A rompere l’equilibrio è Boquete. La spagnola ex Milan scambia con Giacinti e infila col mancino il pallone nell'angolo dove Ohrstrom non può arrivare. La Lazio reagisce immediatamente e due minuti dopo trova il pareggio con Visentin che entra in area e col sinistro supera Tasselli. La Fiorentina dopo un tiro di Giacinti neutralizzato da Ohrstrom ripassa in vantaggio nella ripresa con Sabatino. L’attaccante Viola di prima intenzione mette in rete un cross di Monnecchi e realizza il suo decimo gol stagionale. Giancinti spreca il pallone del tre a uno e allora la Lazio prima coglie il palo con Fridlund e poi trova il pareggio ancora con Visentin che stavolta stoppa un cross di Castiello e poi col destro batte il portiere della Fiorentina.

Tabellino

Fiorentina (4-4-2): Tasselli; Cafferata (dall’88’ Aronsson), Breitner, Tortelli, Vigliucci; Monnecchi (dall’88’ Catena), Boquete, Mascarello, Neto; Sabatino, Giacinti. All.: Panico.

Lazio (4-4-1-1): Ohrstrom; Heroum (dal 64’ Vigliucci), Falloni, Fordos, Pittaccio; Castiello, Cuschieri (dal 64’ Pezzotti), Ferrandi, Fridlund (dall’83’ Di Giammarino); Visentin; Chuckwudi (dal 64’ Labate). All.: Catini.

Marcatrici: 37’ Boquete (F), 61’ Sabatino (F); 39’, 89’ Visentin (L)

Ammonite: Cafferrata (F), Sabatino (F), Giacinti (F); Chuckwudi (L), Castiello (L), Ferrandi (L)