Fiorentina-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 5 febbraio alle 20:45 la Lazio sarà ospite della Fiorentina all'Artemio Franchi per la 24esima giornata di Serie A. Per l'insidiosa sfida di Firenze, Sarri recupera Pedro mentre non ce la fa Francesco Acerbi ancora ai box per infortunio.

Fiorentina-Lazio, le ultime di formazione

Pedro si, Acerbi no. Sarri per la trasferta in terra toscana avrà a disposizione l'attaccante ex Barcellona che però partirà dalla panchina e sarà usato come arma a partita in corso. Infatti il tridente titolare sarà formato da Immobile, non al meglio ma che stringerà i denti, e da Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo giocheranno Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, anche se lo spagnolo resta tallonato da Basic vittima in settimana di una rapina. In difesa senza Acerbi, spazio a Patric insieme a Luiz Felipe, con Hysaj e Marusic terzini. In porta c'è Strakosha.

La Fiorentina dovrà fare a meno di Nico Gonzalez vittima di un problema al polpaccio. Italiano per questo ha tanti dubbi sul tridente offensivo con Sottil, Ikone, Callejon e Saponara in lotta per due maglie. I primi due partono favoriti. Come punta centrale, dopo l'addio di Vlahovic, sarà ballottaggio da qui a fine stagione fra Cabral e Piatek. L'ex Milan è in leggero vantaggio per partire titolare. Odriozola è squalificato.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi; Torreira, Bonaventura, Duncan; Ikone, Piatek, Sottil. All.: Italiano.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic; Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile. All.: Sarri.

Fiorentina-Lazio, dove vederla

La partita Fiorentina-Lazio sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Gli abbonati Dazn potranno vedere la partita tramite app su smart tv oppure collegando al televisore un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. la sfida sarà visibile anche tramite su app su pc, smartphone e tablet.

Per chi ha Sky invece la sfida fra Italiano e Sarri sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Abilitata anche la visione su SkyGo tramite pc, smartphone e tablet. Now, il servizio on demand di Sky, è un'altra alternativa per vedere la partita fra Fiorentina e Lazio.