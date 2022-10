Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Dopo il deludente pareggio per zero a zero contro lo Sturm Graz in Europa League, la Lazio è attesa dall'impegno delicato del Franchi contro la Fiorentina. Lunedì 10 ottobre i biancocelesti sfideranno la Viola per il monday-night della nona giornata di Serie A. La formazone di Sarri arriva alla sfida di Firenze con 17 punti in classifica, mentre gli uomini di Italiano (reduci dall'impegno in Conference League), sono a quota 9.

Fiorentina-Lazio, le ultime di formazioni

Un solo dubbio di formazione per Maurizio Sarri. Luis Alberto o Vecino a centrocampo? L'ex Inter è in vantaggio visto che lo spagnolo ha giocato tutti i novanta minuti in Austria. Per il resto il tecnico ha le idee chiare. In porta ci sarà il titolarissimo Provedel, migliore in campo in Europa League. In difesa ecco che tornano titolari Patric e Lazzari che completeranno la linea con Romagnoli e Marusic. A centrocampo Cataldi e Milinkovic, più vecino avanti rispetto a Luis Alberto e Basic. In attacco torna dal 1' Zaccagni con Immobile e Felipe Anderson. Scivola in panchina Pedro.

Italiano perde Igor infortunato e allora in difesa con Milenkovic ci sarà Martinez Quarta. Da valutare le condizioni di Sottil e Barak, pronti Ikone e Duncan. Nico Gonzalez si candida per una maglia da titolare.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Ikone. All.: Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Fiorentina-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Fiorentina e Lazio sarà trasmessa in co-esclusiva sia da Dazn che Sky. Scaricando l'app Dazn la sfida del Franchi si potrà vedere sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita fra Italiano e Sarri sul canale 202 Sky Sport. Valida la visione su pc, smartphone e tablet attraverso il servizio streaming di Sky, SkyGo.