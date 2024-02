Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Lunedì 26 febbraio alle ore 20:45 la Lazio sfiderà all’Artemio Franchi la Fiorentina per la partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il tonfo casalinga contro il Bologna, la squadra di Sarri ha vinto per due a zero, con reti di Cataldi e Guendouzi, il recupero contro il Torino. Biancocelesti che salgono così a quota 40 punti, a -5 dalla zona Champions League.

Fiorentina-Lazio, le ultime di formazione

Nubi ancora attorno a Zaccagni. L’esterno biancoceleste che si era allenato parzialmente in gruppo ha saltato la trasferta di Torino ed è in dubbio anche per quella di Firenze. Sarri va quindi verso la conferma del tridente Immobile, Felipe Anderson e Isaksen. Ancora dalla panchina Castellanos. A Centrocampo confermati i tre che tanto bene hanno fato a Torino Cataldi, Guendouzi e Luis Alberto. Difficili i recuperi di Rovella e Vecino. Uomini contati in difesa per il tecnico. Infatti all’infortunio di Patric si aggiunge quello di Hysaj (problema al retto femorale) e la squalifica di Gila espulso contro i granata. Coppia centrale obbligata con Casale e Romagnoli, terzini Lazzari e Marusic. In porta il solito Provedel.

Per Italiano pochi dubbi di formazione. Rischia di saltare la sfida Biraghi per un problema alla caviglia. Sicuramente out Kouame che ha la malaria, in attacco ci sarà l’ex Roma, Belotti. Ballottaggio Bonaventura-Beltran sulla trequarti, favorito l’argentino.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Fiorentina-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Fiorentina e Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli utenti Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la sfida dell’Artemio Franchi sintonizzandosi sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e SkyGo