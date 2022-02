Fiorentina-Lazio 0-3: Dominio biancoceleste al Franchi. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte in trasferta la Fiorentina per tre a zero, vincendo uno scontro diretto per l'Europa. Dopo un inizio col freno a mano tirato, la squadra di Sarri prende il possesso del gioco e demolisce le certezze viola. Al termine di un primo tempo tattico, la Lazio trova i meritati gol nella ripresa grazie a Milinkovic e Immobile, col capitano biancoceleste che propizia l’autogol di Biraghi. I biancocelesti giocano una delle migliori partite della stagione sfruttando la difesa alta della squadra toscana che ha lasciato tanto spazio agli attacchi di Immobile e compagni. Con questo successo la Lazio aggancia la Roma in classifica.

Fiorentina-Lazio, la cronaca

Cabral ci prova di testa al 20esimo sovrastando Patric, ma Strakosha para. La Lazio risponde con Immobile e Pedro, ben serviti da Luis Alberto, ma Terracciano para. In occasione del tiro dello spagnolo il portiere viola non è preciso nella respinta ma sulla ribattuta Zaccagni spara alto. Al 52esimo la Lazio passa in vantaggio con Milinkovic-Savic. Il serbo di piattone mette in rete un assist di esterno di Zaccagni. Al 70esimo la Lazio raddoppia con Immobile. Il capitano biancoceleste sfugge alla marcatura di Nastasic e a tu per tu con Terracciano non sbaglia. All’81esimo arriva il tris laziale. Immobile lanciato in profondita da Zaccagni salta Terracciano mette in mezzo e sul pallone arriva Biraghi che la spinge in porta. All’86esimo la Fiorentina resta in 10 per l’espulsione di Torreira per proteste. All’88esimo Basic si divora il quarto gol. Felipe Anderson trova Basic dentro l’area ma Terracciano è miracoloso, sulla respinta il croato spara incredibilmente fuori.

Tabellino e pagelle

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6,5; Venuti 6, Milenkovic 5,5, Nastasic 4, Biraghi 4; Duncan 5,5 (dal 59’ Castrovilli 5), Bonaventura 5,5 (dal 76’ Ikone 6), Torreira 4; Callejon 5,5 (dal 59’ Gonzalez 5,5), Sottil 6,5 (dall’89’ Amrabat s.v.), Cabral 6 (dal 76’ Piatek 5,5). All.: Italiano 5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Lazzari 5,5 (dal 69’ Hysaj 6), Luiz Felipe 6,5, Patric 6, Marusic 5,5; Leiva 5,5 (dal 59’ Cataldi 6), Milinkovic 7, Luis Alberto 6,5 (dal 76’ Basic 5,5); Pedro 6 (dal 59’ Felipe Anderson 6,5), Immobile 7,5, Zaccagni 7. All.: Sarri 7.

Marcatori: 52’ Milinkovic-Savic (L), 70’ Immobile (L), 81’ aut Biraghi (F)

Ammoniti: Bonaventura (F); Leiva (L), Pedro (L), Lazzari (L), Patric (L), Strakosha (L)

Espulsi: Torreira (F)

Arbitro: Orsato

I top e flop biancocelesti

Immobile 7,5: Nel primo tempo prende le misure, nel secondo colpisce. Sigla il gol del due a zero e poi propizia l’autogol di Biraghi. Sono 18 i gol in campionato.

Milinkovic-Savic 7: Al Franchi si esalta. Gran primo tempo e nella ripresa trova il gol che spiana la strada alla Lazio.

Zaccagni 7: In ombra nella prima frazione di gioco, spettacolare nei secondi 45 minuti. Due assist, uno più bello dell’altro.

Lazzari 5,5: Soffre Sottil e in attacco non fa le scelte migliori.