Finale amaro per la Lazio Primavera, il Monza pareggia nel recupero

Finale beffardo al Fersini per la Lazio, che dopo aver condotto per gran parte del secondo tempo subisce in dieci contro undici il gol del pareggio del Monza Primavera. Uno stop inaspettato della Lazio contro la terzultima in classifica, con i ragazzi di Sanderra che sprecano l'opportunità data dal pareggio nel derby tra Inter e Milan, rispettivamente prima e seconda del campionato.

Il primo tempo

La prima frazione è principalmente a marca Monza, che nonostante la differenza di classifica parte meglio e si fa vedere più volte dalle parti di Magro. Al 25' è Zoppi a rendersi pericoloso per due volte, ma Magro fa buona guardia della sua porta, mentre al 34' su corner il Monza non sfrutta una disattenzione della difesa laziale e conclude debolmente a rete. Si fa vedere al 40' la Lazio, con il solito Sanà Fernandes che però dopo uno slalom cicca il tiro. Nel finale brividi per i padroni di casa, con Zazza che salva un gol sugli sviluppi di un piazzato di Brugarello.

Il secondo tempo

Torna con più piglio la Lazio dagli spogliatoi, e il vantaggio arriva al 58' con un siluro di Milani che muore sotto l'incrocio dei pali. Dopo il gol il Monza non sembra avere le energie per reagire, e la partita si incattivisce con tanti falli e cartellini gialli. Arriva anche un rosso, con Berretta che protesta troppo con l'arbitro e si becca un rosso diretto al 93' che lascia i lombardi in dieci. La beffa però è dietro l'angolo, con il Monza che trova il gol del pareggio due minuti dopo grazie a Colombo, lesto ad insaccare in rete sul cross di Dell'Acqua.

Il tabellino

Primavera 1 TIM | 14ª giornata

Domenica 17 dicembre 2023, ore 11:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3) - Magro; Zazza, Petta, Dutu, Milani; Sardo, Bordon (78' Nazzaro), Di Tommaso (78' Napolitano) ; Gonzalez (84' D'Agostini), Sulejmani (46' Cuzzarella), Sana Fernandes (90' Cappelli). A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Tredicine, Bigotti. All.: Stefano Sanderra

MONZA (4-3-3) – Mazza; Bagnaschi (76' Dell’Acqua), Kassama, Brugarello, Capolupo; Berretta, Lupinetti, Colombo; Antunovic (87' Nene), Zoppi (46' Marras) Ferraris. A disp.: Ciardi, Ravelli, Arpino, Fernandes, Zini, Nene, Graziano, Cagia. All: Alessandro Lupi

Arbitro: Alfredo Iannello (sez. di Messina)

Assistenti: D`Angelo Cravotta

Marcatori: 58' Milani (L), 95' Colombo (M)

Ammoniti: Zazza (L); Antunovic, Kassama, Basgnaschi (M)

Espulsi: Berretta (M)