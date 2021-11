Colpo grosso del Fidene che batte il Poggio Mirteto

Colpo grosso del Fidene che batte in casa per uno a zero il Poggio Mirteto, ex capolista del girone B.

La partita

Il Fidene inizia la partita subito forte colpendo pure una traversa. I padroni di casa creano tantissimo ma sbloccano la partita soltanto nella ripresa. Al minuto 82 è Magurno a battere con il piatto il portiere avversario e a regalare i tre punti al Fidene. Giornata da dimenticare per il Poggio Mirteto.

La classifica

Vittoria importante per il Fidene, la seconda consecutiva che consente ai rossoverdi di salire a quota sette punti in classifica. Scivola al terzo posto con undici pnti il Poggio Mirteto.