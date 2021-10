Il Fidene perde ancora

Il Fiano Romano in casa ha la meglio per 1 a 0 contro il Fidene.

La partita

Allo stadio Pertiini il Fiano batte il Fidene per uno a zero. A siglare la rete decisiva dell'incontro a favore del Fiano Romano è il centrocampista classe 1988 Mario De Simone.

La classifica

La classifica non sorride al Fidene che trova la terza sconfitta in tre giornate di campionato e resta dunque fermo a zero punti. Il Fiano Romano invece trova la sua prima vittoria in campionato e sale a quota 4 punti.