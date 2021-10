Il Fidene pareggia per 1 a 1 la partita casalinga contro il Nomentum.

La partita

In casa il Fidene conquista i primi punti del suo campionato. Il pareggio fra la squadra di casa e il Nomentum matura per via delle reti di Magurno, difensore classe 1995 del Fidene e per quello di Sacripanti per gli ospiti.

La classifica

Per il Fidene come già detto questo pareggio consente alla squadra di conquistare il primo punto del suo campionato ma resta comunque all'ultimo posto in classifica del girone B. Il Nomentum sale a quota quattro punti.