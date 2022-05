Fidene-Guidonia 5-0: è retrocessione per i giallorossoblù

Il Fidene travole per cinque a zero il Guidonia e manda la squadra rivale matematicamente in Prima Categoria. Infatti oggi matura la retrocessione per la formazione ospite.

La partita

Partenza sprint del Fidene che va avanti al secondo minuto con bella conclusione di controbalzo di Petitta. La reazione del Guidonia c'è ma il gol non arriva. Allora all'inizio del secondo tempo raddoppio del Fidene al termine di una bella azione corale: Pasi crossa per Varsi che appoggia per Petitta, il quale indirizza sotto la traversa. Altra reazione per il Guidonia con Gubinelli che ben servito da Fabio De Santis calcia a lato. Quando Giuliani anticipa Montanari e Saccucci arriva il terzo gol che chiude la partita. Dopo viene espulso anche Gubinelli e nel finale va a segno anche Ciccanti con un bel tiro a giro e Varsi con un tap-in a porta sguarnita che chiude la paritta sul 5 a 0.

La classifica

Il Fidene sale a quota 33 punti mentre il Guidonia con questa sconfitta resta a 21 punti ed è matematicamente retrocesso.