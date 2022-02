Fidene-Amatrice 1-0: Decide la sfida Colangeli

Squadra in casa

Squadra in casa Fidene

L'Amatrice in trasferta batte per uno a zero il Fidene nella 16esima giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

La sfida fra i padroni di casa del Fidene e l'Amatrice è molto equilibrata per tutti i novanta minuti. A decidere l'incontro è una prodezza direttamente da calcio di punizione di Colangeli che al 40esimo sigla il gol della vittoria ospite.

La classifica

L'Amatrice sale a quota 26 punti a ridosso della zona playoff. Fidene ferma a 20 in zona playout.