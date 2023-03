Fiano Romano, ufficiale il nuovo allenatore

Non ha perso tempo il Fiano Romano, che il giorno dopo l'addio di Fabio Gentili come tecnico della prima squadra ha già ufficializzato il sostituto, Massimo Gregori. "Massimo Gregori siederà sulla panchina della prima squadra per questo finale di stagione. Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha esordito in Serie A nella stagione 1983-1984 con la maglia del Catania. Ha militato poi in tutte le categorie professionistiche con Catanzaro, Perugia (C1), Sambenedettese (C1) e Fasano (Serie C2). Ha continuato la carriera con il Monterotondo in Serie D, sfiorando la promozione in C2. In seguito da allenatore è stato alla guida di numerose squadre portando sempre a casa gli obiettivi prefissati. Buona fortuna Mister.".