Fiano Romano-Romulea 0-2: Ammassari super e amaranto oro primi nel Girone B

Squadra in casa Fiano Romano

La Romulea sbanca il Nicola Urbani vincendo per due a zero contro i padroni di casa del Fiano Romano. Il big mach è amaranto oro che ora credono al sogno Eccellenza.

La partita

La partita inizia con un sostanziale equilibrio rotto da un eurogol di Ammassari. Il bomber della Romulea al 16esimo da limite dell'area rientra e lascia partire un gran tro che si spegne all'incrocio. Nella ripresa il big match è vivo e pieno di occasioni, col Fiano Romano che spreca almeno 4 palle gol nitide. Il Fiano spreca la Romulea no e infatti in trasferta la squadra dell'Appio chiude la paritta: al 96esimo con una splendida azione personale partita dalla propria area di rigore Rotoloni corre lungo la fascia e da 25 metri con un cucchiaio supera il portiere avversario in uscita.

La classifica

Con questa vittoria la Romulea aggancia il Fiano Romano in vetta a quota 54 punti, ed è avanti per la differenza reti.