Fiano Romano-Poggio Mirteto 3-2: Federici lancia i suoi a -1 dal Passo Corese

Con la vittoria del Fiano Romano per tre a due contro il Poggio Mirteto si è chiusa la 24esima giornata del Girone B. Successo importante per la formazione di mister Antoniutti che arriva nel recupero grazie al solito Federici.

La partita

Il Fiano approccia meglio la partita conscio di non poter sprecare una nuova possibilità per accorciare sul Passo Corese. La formazione di casa passa in vantaggio al 20esimo con un lampo di Federici. Prima dell'intervallo il Fiano trova il due a zero con Pellegrini. La partita non è chiusa, infatti ad inizio ripresa arriva la reazione dei sabini che accorciano le distanze con Mamarang (50') e poi pareggiano al 75esimo con Marcelli entrato dalla panchina. Quando ormai tutto faceva pensare al pari la formazione di Antoniutti trova il guizzo vincente (Poggio Mirteto in 10 per l'espulsione di Nobili) con il solito Federici che al 92esimo sigla il gol della vittoria.

La classifica

Questo successo lancia il Fiano Romano al secondo posto della classifica del Girone B a quota 45 punti, a -1 dal Passo Corese capolista. Poggio Mirteto fermo a 37.