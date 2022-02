Fiano Romano-Passo Corese 1-0: Marcelli e Nasti fanno volare Antoniutti

Il big match della diacessettesima giornata del Giroen B se lo porta a casa il Fiano Romano che in casa batte per uno a zero il Passo Corese. Migliori in campo Marcelli e Nasti, difensore e portiere del Fiano.

La partita

La partita fra le prime due della classifica è molto equilibrata. Il gol della vittoria lo firma il difensore classe 1992 Marcelli. Sulla vittoria del Fiano però c'è la firma anche del portiere Nasti. L'estremo difensore del Fiano infatti al 95esimo neutralizza un calcio di rigore portando la sua squadra alla vittoria.

La classifica

Con questa vittoria il Fiano Romano sale a quota 32 punti, secondo a meno due dal Passo Corese primo nel girone B.