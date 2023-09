Fiano Romano, Serratore: "Contento per il gol ma soprattuto per i tre punti"

Il Fiano Romano è partito alla grande nel Girone B del campionato Promozione vincendo per quattro a zero all’esordio contro la Vjs Velletri grazie alle reti di Nanni, Serratore, Moretti e Ambrosecchi.

Proprio Serratore classe 2004 ha parlato ai microfoni del club del netto successo della squadra: “Ci tenevamo a partire bene. Il gruppo c’è, la qualità pure, non sono una persona che si sofferma sull’individualità quindi devo dire che sono contento per i gol ma soprattutto per i tre punti. Bisogna pensare partita dopo partita, quindi testa alla prossima.

Domenica 24 settembre per la seconda giornata di campionato il Fiano Romano giocherà in trasferta sul campo del Tor Lupara, reduce dalla sconfitta contro la Vivace Grottaferrata.