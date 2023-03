Fiano Romano, mister Fabio Gentili lascia per motivi di salute

Lascia per motivi di salute il tecnico del Fiano Romano Fabio Gentili, che ha affidato ad un comunicato le sue motivazioni. "In data odierna comunico di aver presentato le mie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra, sopraggiunti problemi di salute non mi hanno permesso di svolgere il mio compito nelle ultime settimane e soprattutto non mi avrebbero permesso di stare sul campo con quel vigore e con quella continua presenza necessaria per aiutare la squadra e la società al raggiungimento dell'obiettivo preposto. Onestmente nell'ultimo periodo i risultati ma soprattutto le prestazioni dei ragazzi sono stati altamente insoddisfacenti ed una involuzione generale si è manifestata chiaramente, quindi è normale fare un passo indietro sperando che la squadra ne farà due in avanti, soprattutto per dare nuovamente al gruppo la cosiddetta "scossa" che possa invertire la rotta. Ringrazio di cuore tutte le componenti societarie, lo Staff ed i magazzinieri per l'aiuto e la fiducia riposta in me e spero vivamente che la squadra raggiunga in qualsiasi maniera la permanenza in Eccellenza. Spero sia un arrivederci! ". La società laziale ha accolto con dispiacere le dimissioni di Gentili, ringraziandolo però per la sua serietà e il massimo impegno dimostrato.