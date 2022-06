Fiano Romano, Marcelli: "Traguardo meritato"

Il Fiano Romano sta ancora festeggiando il traguardo dell'Eccellenza raggiunto grazie alla vittoria nello spareggio contro la Romulea, dopo aver terminato il Girone B a pari punti con la formazione di Via Farsalo.

Le parole di Marcelli

A distanza di diverse settimane ha commentato la stagione del Fiano Romano, il vice capitano della squadra Mattia Marcelli. Queste le parole del muro difensivo di mister Antoniutti: "C'è grande soddisfazione in questo obiettivo raggiunto. Da quando il presidente è diventato Claudio Picolini la squadra allestita è sempre stata competitiva e ha lottato per le prime posizioni. Un esempio su tutti i playoff raggiunti il secondo anno di presidenza. Poi c'è stato il covid che ci ha bloccato per due anni ma quest'anno alla ripresa gli obiettivi della società non erano cambiati e tra alti e bassi siamo riusciti a raggiungere questo meritatissimo traguardo per noi e per la società".

Marcelli spinge sull'importanza del gruppo: "È stato il fattore che ha fatto la differenza da quando abbiamo iniziato la preparazione. Nei momenti difficili ci siamo sempre guardati in faccia, confrontati e compattati. La vittoria finale ne è la dimostrazione". Il vicecapitano continua su questo punto: "Sarebbe troppo facile ringraziare giocatori di spessore che ci hanno dato tanto come Federici, Nasti, De Simone, Moretti o Bornivelli. Il merito è di tutti e 21 più ovviamente il mister che è sempre riuscito a tenere unito e compatto il gruppo oltre alla splendida gestione tecnica che ha avuto". Non mancano nemmeno i complimenti agli under che a detto di Marcelli hanno fatto la differenza.

Infine parlando a livello personale, Marcelli si tiene stretto il gol contro il Passo Corese: "Il ricordo più bello è il goal vittoria nello scontro diretto di ritorno contro il Passo Corese anche grazie al rigore parato da Nasti perchè ci ha permesso di tenere aperto il campionato e di continuare ad alimentare quella convinzione che abbiamo sempre avuto di poter vincere il campionato. Perchè la squadra ci ha creduto sempre anche a -9".