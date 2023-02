Fiano Romano, la gioia di Navi "Stiamo raccogliendo i frutti di mesi di allenamento"

Il Fiano Romano ha sorpreso il lanciatissimo C.S Primavera nell'ultima giornata del girone A di Eccellenza. La squadra laziale ha fatto un passo importante verso la salvezza con lo 0-1 esterno contro una candidata per la promozione, un motivo d'orgoglio nel post partita per il giocatore del Fiano Federico Navi. "Partita bellissima, di grande sofferenza ma penso che alla fine abbiamo meritato la vittoria. Tre punti fondamentali, stiamo raccogliendo i frutti di mesi di allenamento, impegno e massima serietà. I meriti vanno al mister, al gruppo e al nuovi innesti. Sottolineo l'importanza di avere un giocatore di esperienza come delgado in un rosa. sono sicuro che raggiungeremo presto il nostro obiettivo se continuiamo così. Vorrei ringraziare mister paolo lucidi, preparatore dei portieri e diego attanasio. stiamo lavorando molto bene e sono contento di questo momento, dopo un'inizio pieno di infortuni."