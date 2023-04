Fiano Romano, il DS Marinelli protesta per gli arbitraggi "Meritiamo rispetto"

Fa la voce grossa il Fiano Romano, che tramite la sua pagina ufficiale protesta per il rigore assegnato al Quarto Municipio nella sfida di domenica, diventato poi il pareggio all'ultimo secondo di Mortaroli. A parlare è il direttore sportivo del Fiano, Fabrizio Marinelli. "Domenica la squadra ha giocato una grande partita, non abbiamo concretizzato le numerose occasioni da gol prodotte, resta una grande amarezza per essere stati raggiunti al 95' minuto perché l'arbitro ha inventato un rigore inesistente quando il recupero era già scaduto. In questa stagione gli episodi a nostro sfavore sono troppi e non possiamo accettare che si comprometta il lavoro di un gruppo e i sacrifici di una società per responsabilità altrui. MERITIAMO RISPETTO.".