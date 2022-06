Fiano Romano è Eccellenza! Battuta la Romulea per 1 a 0

Il Fiano Romano al campo neutro Ivo Di Marc batte per uno a zero la Romulea nello spareggio del Girone B e strappa il pass per l'Eccellenza. Uomo della promozione De La Vallée

La partita

Il caldo influenza non poco la partita fra Romulea e Fiano Romano con i ritmi che sono bassi. La prima occasione della partita capita nei piedi di Pomponi ma il suo destro è ben respinto da Nasti. Il Fiano si rende pericoloso con Federici che si inserisce in area e scarica un gran destro respinto sulla parte bassa della traversa dal portiere. Il pallone sbatte per terra e poi viene insaccato da un attaccante. L'arbitro annulla fra mille polemiche per fuorigioco. La formazione di Antoniutti chiedeva la convalida per il gol dopo la traversa, con i calciatori convinti che il pallone avesse superato la linea. Non per l'arbitro. Nella ripresa parte meglio la Romulea che sfiora il gol con Ammassari: il 10 in maglia bianca batte un corner corto, scambia con un compagno, e fa partire un gran sinistro deviato da Nasti. Nel momento migliore però della formazione di De Luca il Fiano colpisce. A metà ripresa è De La Valleè che da rapace sul secondo palo trova il più facile dei gol spingendo in rete un cross di un compagno dalla sinistra che salta Ciccioriccio. Lo storico capitano della Romulea nell'occasione resta a terra ed è costretto al cambio con tanto di intervento della barella. Sotto di un gol la Romulea si affida ad Amorosino. Il numero 7 si carica sulle spalle la squadra e confenziona due clamorose palle gol servendo due assist al bacio che però Mastromattei sfrutta peccando di precisione. Nel finale la Romulea prova a rendersi pericolosa con tanti lanci lunghi facile preda della difesa del Fiano.

Fiano in Eccellenza

Al triplice fischio scoppia la festa del Fiano Romano. Cori e fumogeni dalla tribuna per festeggiare la formazione di Antoniutti che dopo aver chiuso il campionato al primo posto a pari punti con la Romulea, vince lo spareggio e giocherà la prossima stagione in Eccellenza.