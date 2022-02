Fiano Romano, Pellegrini: "Guidonia? Due punti persi"

Grande rammarico in casa Fiano Romano dopo il pareggio nella sedicesima giornata del Girone B contro il Guidonia. La formazione di mister Antoniutti non è riuscita a far valere al Comunale l'ampia differenza in classifica. Sbloccata la partita con Federici, il Fiano Romano è stato ripreso da De Santis. Il pareggio ha fatto salire a 5 i punti di svantaggio del Fiano dalla capolista Passo Corese.

Le parole di Pellegrini

Andrea Pellegrini del Fiano Romano commentando la sfida col Guidonia, non ha nascosto il grande rammarico per l'occasione persa: "Non è stata una prestazione brillante. C'è molto rammarico per i due punti persi ma non resta che rimboccarci le maniche e continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo".

Per Pellegrini il problema è stata la gestione: "Il Guidonia è un avversario ostico, siamo stati bravi a trovare subito il vantaggio ma molto meno nella gestione del resto della partita".

Il calendario

Domenica 20 febbraio, nel prossimo turno il Fiano Romano in casa ospiterà il Passo Corese. Il big match della 17esima giornata vedrà dunque affrontarsi le prime della classe e dirà molto sul proseguo del campionato.