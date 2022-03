Fiano Romano-Amatrice 0-1: decide la partita Pagliuca

Squadra in casa

Squadra in casa Fiano Romano

Amatrice corsara in casa del Fiano Romano. La formazione del nuovo allenatore Desideri vince contro i tiberini per uno a zero nella 19esima giornata del Girone B.

La partita

La partita è molto equilibrata specie durante il primo tempo. A sbloccare l'esito dell'incontro è un flash arrivato dalla ripresa e porta la firma di Pagliuca che al 68esima realizza il gol della vittoria ospite.

La classifica

Con questa sconfitta il Fiano scivola al quarto posto della classifica con 33 punti. L'Amatrice si rilancia salendo a quota 29.