Fiano Romano, De La Vallèe: "Fatto qualcosa di indescrivibile"

Il Fiano Romano si gode la conquista dell'Eccellenza. Il salto di categoria è arrivato grazie alla vittoria per uno a zero nello spareggio contro la Romulea. Gol vittoria di De La Vallèe.

Le parole di De La Vallèe

Alessio De La Vallèe è stato l'uomo dell'Eccellenza del Fiano Romano. Una sua rete ha permesso al Fiano di fare il grande salto. Queste le parole dell'uomo del momento in casa Fiano sui canali social del club: "Penso sia qualcosa di indescrivile. Il Fiano Romano cercava da un pò di tempo di raggiungere questo traguardo. Averlo fatto al primo anno qui mi rende orgoglioso".

Protagonsta alla sua prima stagione al Fiano, De La Vallèe è stato autore di ben 18 assist. "Provo gioia nel far segnare gli altri e questo si è visto. Per il futuro ancora non so, mi sto rilassando dopo una stagione comunque impegnativa, dopo aver recuperato 9 punti per vincere il campionato. Il ricordo più bello è sicuramente il gol decisivo allo spareggio. Aver reso mio padre così felice mi emoziona".

De La Vallèe poi racconta un aneddoto legato al mister Antoniutti: "Il mister me lo aveva detto 4-5 mesi prima che avrei deciso io la vittoria finale".