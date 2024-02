Feyenoord-Roma: le probabili formazioni e dove vedere lo spareggio di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 15 febbraio alle ore 18:45 la Roma scenderà in campo a Rotterdam contro il Feyenoord per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Quella contro gli olandesi è ormai una classica del calcio europeo, con le due squadre che si affrontano per il terzo anno consecutivo dopo la finale di Tirana in Conference League e i quarti di EL dello scorso anno. In entrambe le circostanze hanno avuto la meglio i giallorossi. Pellegrini e compagni arrivano all’appuntamento dopo aver concluso, deludendo, al secondo posto il proprio girone alle spalle dello Slavia Praga, olandesi retrocessi dalla Champions League terzi nel girone della Lazio. Sfida di ritorno all’Olimpico in programma giovedì 22 febbraio.

Feyenoord-Roma, le ultime di formazione.

Daniele De Rossi alla sua prima da allenatore in una competizione europea valuta dei cambi. In porta può tornare titolare Svilar al posto di un incerto Rui Patricio destinato all’addio a fine stagione. In difesa non ci saranno Kristensen e Huijsen fuori lista, ma torna a disposizione Llorente che completerà il reparto con Karsdorp, Mancini e uno fra Angelino e Spinazzola (leggermente avanti l’italiano). In mezzo al campo Paredes e Pellegrini, certi di un posto. In dubbio Cristante per un problema rimediato contro l’Inter, al suo posto ci sarà Bove. In attacco non si toccano El Shaarawy e Dybala a supporto di Lukaku autore di cinque gol nella fase a gironi.

Problemi di formazione per Slot che salvo sorprese perde l’attaccante Gimenez. Attacco affidato al tridente Paixao, Stengs e Ueda. Assenti Trauner e Bijlow, spera di recuperare per la panchina Timber.

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Milambo; Stengs, Ueda, Paixao. All.: Slot

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.; De Rossi

Feyenoord-Roma, dove vedere la partita

L’andata del play-off di Europa League fra Feyenoord e Roma sarà trasmessa da Dazn e da Sky. Gli utenti Daznpotranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida del De Kuip sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport oppure in streaming su SkyGo.