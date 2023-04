Feyenoord-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Giovedì 13 aprile alle 18:45 la Roma sfiderà il Feyenoord a Rotterdam per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il rewind della finale di Conference League dello scorso anno è possibile perché i giallorossi sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato nel turno precedente gli spagnoli della Real Sociedad, mentre gli olandesi hanno superato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Giovedì 20 aprile la partita di ritorno allo Stadio Olimpico. Entrambe le trasferte sono state vietate agli ospiti visti i cattivi rapporti fra le due tifoserie dopo i fatti della Barcaccia.

Feyenoord-Roma, le ultime di formazione

Due grandi dubbi di formazione per José Mourinho: Ibanez e Tammy Abraham. In difesa certi di un posto davanti a Rui Patricio ci sono Mancini e Smalling, l’ultima maglia se la contendono Llorente e Ibanez col brasiliano in leggero vantaggio. Sulle corsie esterne riecco Zalewski e Spinazzola chiamati agli straordinari. In mediana Matic e Cristante. Sicuri di una maglia Dybala e Pellegrini, ballottaggio fra Abraham e Wijnaldum, ex del match, con l’inglese leggermente avanti. In caso partisse titolare l’olandese, Dybala agirebbe da falso nueve. Dalla panchina El Shaarawy e Belotti. Fuori dalla lista e per infortunio Solbakken.

Per slot canonico 4-3-3 col tridente Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. A centrocampo guiderà la manovra Kocku. In difesa Trauner e l'ex Fiorentina Hancko.

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Wellenreut; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All.: Slot

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Feyenoord-Roma, dove vederla

La partita fra Feyenoord e Roma sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Attraverso l’abbonamento Dazn la sfida di Rotterdam sarà visibile scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5, Xbox al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

La sfida europea degli uomini di Mourinho sarà visibile agli abbonati Sky sui canali Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport. Match fruibile anche tramite SkyGo.