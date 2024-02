Feyenoord-Roma: Lukaku torna al gol, Zalewski sbaglia tutto

La Roma pareggia per uno a uno a Rotterdam contro il Feyenoord l’andata dello spareggio di Europa League. Dopo essere andata sotto per il gol di Paixao nel recupero del primo tempo, la squadra di De Rossi pareggia con Lukaku nella ripresa. Al ritorno, senza Bove, i giallorossi dovranno vincere per accedere agli ottavi di finale.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Svilar 6,5: Bene nelle uscite e nel far ripartire l’azione. Attento su Gimenez, fortunato sul palo di Ivanusec.

Karsdorp 5,5: Nessun grande errore anche perché i suoi unici passaggi sono all’indietro. Da ex esce fra gli applausi. (dall’81 Celik s.v.)

Mancini 6,5: Guida la difesa romanista. Solita partita attenta e precisa. Dissinesca gli attaccanti olandesi.

Llorente 5: Si perde colpevolmente Paixao in occasione del gol. Rimedia con un discreto secondo tempo, ma l’errore è grave.

Spinazzola 6,5: Primo tempo negativo e non fa la diagonale in occasione del vantaggio del Feyenoord. Si riscatta fornendo l’assist a Lukaku per l’1-1.

Paredes 6,5: La sua miglior partita da quando è tornato alla Roma. Detta i tempi e si fa apprezzare con delle chiusure davanti la difesa alla De Rossi.

Bove 5,5: Non il solito Bove. Un po' spaesato e poco lucido. Si prende, da diffidato, un giallo evitabilissimo. (dall’87’ Cristante s.v.).

Pellegrini 5,5: Dopo il grande inizio con De Rossi torna il solito Pellegrini. Giro a vuoto del capitano giallorosso senza grinta e impreciso.

Dybala 6: Alterna giocate illuminante vedi l’assist per Pellegrini in avvio ad una serie di errori non da lui come ad esempio tutti i piazzati calciati malissimo. (dall’87’ Baldanzi s.v.)

Zalewski 5: Irritante il polacco. Messo da DDR nel suo ruolo naturale non ne indovina una. Perde palloni e spreca tanto. Inspiegabile quando davanti al portiere preferisce servire Lukaku marcato dentro l’area. (dal 63’ El Shaarawy 6: Solita corsa ma oggi non incide).

Lukaku 6,5: Spreca un paio di ottime opportunità nel primo tempo, si riscatta con un gol sporco ma importante nella ripresa. Sesto gol in sette partite di EL ma da lui ci si aspetta di più.

De Rossi 5,5: La scelta di Zalewski dal 1’ non paga. La squadra gioca un buon primo tempo e nella ripresa trova con merito il pari. Dopo il pareggio però la Roma non gioca più e lui non riesce con i cambi (tardivi) a cambiare il match. Si poteva fare di più.