Feyenoord-Roma 1-0: Pali e infortuni, i giallorossi cadono a Rotterdam. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma perde per uno a zero a Rotterdam contro il Feyenoord l'andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi si fanno male da soli in terra olandese con Pellegrini che sbaglia un rigore nel finale di primo tempo mentre ad inizio ripresa Wieffer trova il gol del vantaggio dei padroni di casa. Le brutte notizie in casa Roma però si allargano agli infortuni: infatti chiedono il cambio Dybala (problema muscolare) e Abraham. Preoccupazione per la Joya a rischio per la sfida di ritorno all'Olimpico quando la Roma dovrà vincere con due gol di scarto per passare il turno.

Feyenoord-Roma, la cronaca

Al minuto 27 tiro di El Shaarawy che termina di poco alto sopra la traversa. Al 42esimo l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano. Dal dischetto va Pellegrini che però colpisce il palo. Al 54esimo il Feyenoord passa in vantaggio con un destro da fuori area di Wieffer. Al 63esimo la Roma va a centimetri dal pareggio con un colpo di testa di Ibanez deviato sulla traversa, e poi rimpallato sulla linea. Kokcu su punizione col destro sfiora la traversa. Paixao al 77esimo prova il tiro a giro, Rui Patricio blocca centrale. All'87esimo bolide di Wijnaldum che esce alto di pochissimo.

Tabellino e pagelle

Feyenoord (4-3-3): Bijlow 6; Geertruida 6, Tauner 6, Hancko 6,5, Hartman 6; Wieffer 7, Kokcu 6,5, Sszymanksi 6; Jahanbakhsh 6 (dal 72’ Danilo 6), Gimenez 5,5 (dall’83’ Lopez s.v.), Idrissi 7 (dal 64’ Paixao 6). All.: Slot 6

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6,5; Zalewski 5, Matic 6, Cristante 5,5, Spinazzola 6 (dall’84 Celik s.v.); Dybala 6 (dal 25’ El Shaarawy 5,5), Pellegrini 4 (dal 46’ Wijnaldum 5,5); Abraham 5 (dal 58’ Belotti 5,5). All.: Mourinho 5,5

Marcatori: 52’ Wieffer (F)

Ammoniti: Weiffer (F), Szymanski (F)

Arbitro: Martinez (SPA)

I top e flop giallorossi

Ibanez 6,5: Il migliore della Roma, sfiora il gol con un colpo di testa ma prende la traversa.

Dybala 6: Abbandona troppo presto il campo per infortunio. Pessima notizia per la Roma.

Zalewski 5: Perde il duello con Idrissi in occasione del gol olandese.

Pellegrini 4: Pesa come un macigno il suo errore dal dischetto. Fotografia di una stagione no.