Feyenoord-Roma 0-0 la diretta: colpo di testa di Lukaku, para Wellenreuther

Inizia la partita al De Kuip fra Feyenoord e Roma, valida per l'andata degli spareggi di Europa League. Fra una settimana il ritorno allo Stadio Olimpico.

19'- Altro angolo per il Feyenoord dopo una palla persa da Zalewski. Dal corner deviazione di Ueda, tutto facile per Svilar;

17'- Cross col destro di Dybala per Lukaku che colpisce di testa. Para Wellenreuther;

14'- Punizione guadagnata da Lukaku. Ammonito Beelen. Il tiro di Pellegrini respinto in corner dalla barriera olandese;

13'- Respinta imprecisa di Karsdorp. Calcio d'angolo per il Feyenoord;

10'- Bellissimo filtrante di Dybala per Pellegrini, bravo Wellenreuther in uscita a murare il capitano della Roma;

8'- Bene Dybala che serve Lukaku che fa da sponda per Bove. Il tiro del centrocampista è deviato in corner. Brutto calcio d'angolo battuto dalla Joya, pallone respinto dalla difesa olandese;

6- Minteh falloso su Svilar. Fallo fischiato a favore del portiere romanista;

6'- Karsdorp sbaglia il passaggio per Mancini che commette fallo su Paixao;

4'- Fallo di Zerrouki su Zalewski. Punizione per la Roma nei pressi della propria area;

1'- Inizia la partita. Primo possesso per la Roma;

La Roma in campo per il riscaldamento

La carica dei tifosi per il grande match di Rotterdam e i commenti sulla formazione

Daniele De Rossi vara per un mini turnover per la trasferta in terra olandese. Alla prima in Europa da allenatore DDR lancia a sorpresa Zalewski nel tridente d'attacco. Ecco la formazione ufficiale dei giallorossi:

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Paredes, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

Tante defezioni per Slot che deve reinventarsi la formazione. Questi gli undici titolari della squadra di Rotterdam:

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Stengs, Minteh, Paixao; Ueda.