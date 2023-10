Feyenoord Lazio, trasferte vietate. A Rotterdam e Roma niente tifosi ospiti

Mercoledì 25 ottobre la Lazio giocherà contro il Feyenoord per la terza giornata di Champions League. A Rotterdam la squadra biancoceleste però dovrà fare a meno dei propri tifosi. Infatti è stata vietata la trasferta in terra olandese ai supporters laziali. Stessa situazione si verificherà per la partita all’Olimpico (7 novembre) per i tifosi olandesi.

Partita chiave

La terza e quarta giornata del girone E corrispondo alle due partite fra Lazio e Feyenoord nella quale le due squadre si giocheranno una grande del proprio futuro e del passaggio del turno. I biancocelesti sono in testa al girone con 4 punti, alla pari dell’Atletico Madrid, grazie ai gol nel recupero di Provedel e di Pedro contro il Celtic. Gli olandesi seguono a 3 punti dopo la vittoria a Rotterdam con gli scozzesi e la sconfitta a Madrid. Uno scontro diretto che potrebbe risultare decisivo per staccare il pass per gli ottavi.

Trasferta vietata

Ad annunciare il divieto di trasferta ai tifosi della Lazio, è stato il club olandese. “Questa settimana una delegazione del Feyenoord recatasi appositamente in Italia è stata informata che i suoi tifosi non sono i benvenuti a Roma. Ora che questa decisione è stata presa per ordine del Ministero dell'Interno italiano, il cosiddetto triangolo (sindaco, capo della polizia e procuratore capo) e il Feyenoord non ritengono responsabile di accogliere i tifosi italiani a De Kuip. Questo sia dal punto di vista della sicurezza che, per il Feyenoord, dal punto di vista della sportività” si legge nel comunicato del Feyenoord. Il club olandese nella sua nota annuncia che pensava di aprire la trasferta nella Capitale a circa 1.200 e 1.500 tifosi e sottolinea che anche la Lazio era d’accordo. La scelta finale però è stata delle “autorità italiane che hanno deciso diversamente, creando una nuova situazione anche per la partita casalinga di Rotterdam.

I precedenti

Rotterdam-Roma è ormai un asse caldo del tifo europeo. Negli ultimi anni diversi sono stati gli incontri fra gli olandesi e le squadra capitoline in tutte le competizioni, così come i problemi fuori dal campo. Primo atto nel 2015 quando da Rotterdam i tifosi arrivarono a Roma e sfregiarono la Capitale danneggiando la Barcaccia di piazza di Spagna. Più recentemente nella scorsa stagione, la città fu blindata per l'arrivo della compagine olandese sia contro la Lazio che la Roma in Europa League. Oggi come l'anno scorso vietata la trasferta ai tifosi.