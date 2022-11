La Lazio è fuori dall'Europa League, biancocelesti retrocessi in Conference League

La Lazio viene eliminata dall'Europa League. La formazione di Sarri esce sconfitta a Rotterdam dal Feyenoord per uno a zero. Il risultato negativo costa ai biancocelesti l'Europa League. Infatti con la concomitante sconfitta dello Sturm Graz, la Lazio scivola al terzo posto del girone approdando così agli spareggi di Conference League. Dopo un discreto primo tempo i biancocelesti vengono eliminati da un gollonzo del Feyenoord frutto di un errore di Patric che travolge Provedel e dà via libera a Gimenez. Fallito il primo obiettivo stagionale per Sarri.

Feyenoord-Lazio, la cronaca

Subito errore di Patric che spalanca la strada a Danilo che da buona posizione calcia fuori. Subito dopo errore di Hancko che lancia Felipe Anderson che calcia e trova la grande ripsosta del portiere che devia sulla traversa. Al 21esimo bella sgroppata di Felipe Anderson che poi serve Cancellieri che rientra sul sinistro ma non trova la porta sprecando una ghiotta occasione. Altra bella azione della Lazio sull’asse Felipe Anderson-Milinkovic-Lazzari con Bijlow che salva tutto in uscita sul terzino laziale. Al 25esimo paratona di Provedel su un bel destro di Paixao da fuori area. Al 64esimo un errore della difesa olandese fa arrivare il pallone a Felipe Anderson che scappa via ai difensori ma calcia adosso a Bijlow in uscita bassa. Al 64esimo il Feyenoord passa in vantaggio con Gimenez. Incredibile errore della difesa laziale con Patric che travolge Provedel e spiana la strada all’attaccante del Feyenoord che a porta vuota e col portiere laziale a terra non sbaglia. Al 71esimo Korcku dalla distanza calcia e colpisce il palo. Nel recupero espulso Romero.

Tabellino e pagelle

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow 6,5; Geertruida 5,5, Hancko 5,5, Trauner 5,5, Lopez 5,5 (dal 46’ Hartman 6,5); Timber 6 (dal 92' Wieffer s.v.), Korcu 6; Dilrosun 6, Szymanski 5,5, Paixao 6,5 (dal 72’ Walemark 6); Danilo 5,5 (dal 63’ Gimenez 7). All.: Slot 6,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (dal 46’ Marusic 5), Patric 4, Casale 6, Hysaj 5,5; Milinkovic-Savic 5,5, Marcos Antonio 6 (dal 67’ Cataldi 6), Basic 6 (dal 67’ Vecino 5,5); Cancellieri 5 (dall81’ Romero 4,5), Felipe Anderson 6,5, Zaccagni 6 (dal 63’ Pedro 5,5). All.: Sarri 5,5

Marcatori: 55' Gimenez (F)

Ammoniti: Gimenez (F), Dilrosun (F); Lazzari (L), Zaccagni (L), Pedro (L), Cancellieri (L), Vecino (L), Provedel (L), Romero (L)

Espulso: Romero (L)

Arbitro: Peljto (BIH)

I top e flop biancocelesti

Felipe Anderson 6,5: Il migliore dei suoi. Mette in continua difficoltà la difesa olandese.

Cancellieri 5: Sbaglia una clamorosa occasione del primo tempo e poi perde il pallone da dove nasce il gol del Feyenoord.

Romero 4,5: Entra con voglia, esce espulso.

Patric 4: Protagonista in negativo della serata a Rotterdam della Lazio. Travolge Provedel e serve la vittoria al Feyenoord.