Festa anni '80 per Rui Patricio: maschere, giocolieri e Drag Queen. Ecco le immagini

Rui Patricio ha da poco compiuto 34 anni. Il portiere della Roma non si è fatto sfuggire l'occasione di festeggiare il suo compleanno con una grande festa. Il party anni '80 organizzato dalla moglie del calciatore, Vera, ha fatto storcere il naso ai tifosi visto il periodo della squadra - tutt'altro che positivo - e che sabato sarà impegnata nella difficile partita contro l'Hellas Verona.

Il party

A festeggiare il compleanno di Rui Patricio erano presenti ben sette compagni di squadra accompagnati da mogli e compagne: il capitano Lorenzo Pellegrini, Cristante, Kumbulla, Ibanez, Mancini, Fuzato e Sergio Oliveira. La festa anni '80 ha visto visto i calciatori giallorossi mascherati a tema divertirsi fra balli, spettacoli di fuoco e Drag Queen.

Sabato arriva Tudor

I festeggiamenti in casa giallorossa hanno generato qualche malumore fra i tifosi romanisti. La squadra non sta vivendo un buon momento e proprio Rui Patricio è stato fra i protagonisti in negativo nel pareggio contro il Sassuolo con una clamorosa papera. Per molti la festa si poteva evitare, visto che poi sabato all'Olimpico arriverà l'Hellas Verona di Tudor squadra in un ottimo momento di forma e che già all'andata ha battuto la Roma.