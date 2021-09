Tra Giulia Salemi ed Enzo Salvi, festa speciale domenica all'Anco Marzio per l'esordio dell'Ostiamare

Per la prima di campionato in Serie D l'Ostiamare prepara un evento speciale. La squadra ostiense ha comunicato oggi sui suoi profili social la madrina della squadra per la prima di campionato in casa contro la Cynthialbalonga, l'influencer Giulia Salemi. Ad accompagnarla ci sarà il ragazzo Pierpaolo Petrelli, ex concorrente del GF Vip e anche lui persona nota sui social. Petrelli è legato all'Ostiamare dal suo capitano, Alan Mastropietro, che ha spiegato sulla pagina dell'Ostiamare com'è nata la loro amicizia. "Ho conosciuto Pier un paio di anni fa in un ristorante qui ad Ostia, ci siamo scambiati qualche battuta e abbiamo capito che il calcio era una passione che ci accomunava. Gli ho raccontato che giocavo per questa città…qualche mese dopo l’ho invitato a vederci all’Anco Marzio. Con la pandemia e le partite a porte chiuse non ci è riuscito, ma ora mi fa molto piacere che venga proprio Domenica a fare il tifo per tutta la squadra.". Non ci saranno solo Salemi e Petrelli domenica, ma anche tante altre personalità del mondo dello spettacolo come Enzo Salvi. Di seguito il comunicato dell'Ostiamare che annuncia l'evento nei dettagli.

"20 influencers, oltre 120 milioni di followers complessivi, Giulia Salemi madrina dell'evento e l'esordio dei lidensi in campionato (domenica 19 Settembre ore 15.00) prende subito i contorni del grande evento. All’”Anco Marzio” di Ostia arriva il Cynthialbalonga, ma i ragazzi di Mr. Gardini sono pronti per una stagione ricca di successi. Grazie alla partnership con Stardust, main sponsor sulle maglie dei biancoviola, un vero e proprio esercito di influencers darà eco ai colori, al tifo e alla passione dei lidensi sui social e sugli spalti. Dal cuore della Brianza partirà un pullman con a bordo gli idoli della Generazione Z (tra gli altri ricordiamo Giulia Sara Salemi, Er Gennaro, Aurora Baruto, Mura, George Ciupilan, Samara Tramontana e Andrea Fratino) con destinazione Ostia per una domenica di festa e di tifo per i nostri ragazzi. Ma non solo. Parteciperanno anche la protagonista dell'ultima edizione de "Il Collegio" Sofia Cerio, ed Enzo Salvi, al secolo Er Cipolla, nativo e cuore di Ostia.

E poi ci sarà Giulia Salemi, showgirl con una recente partecipazione al Grande Fratello Vip. Sarà lei a fare da madrina della giornata, coinvolta anche per una curiosità: il ragazzo Pierpaolo Pretelli e il capitano dell’Ostiamare Alan Mastropietro sono legati da una bella amicizia.".