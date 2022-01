Il Capodanno della Lazio: duemila tifosi per festeggiare i 122 anni dei biancocelesti

E' il Capodanno dei tifosi biancocelesti ed anche quest'anno, nonostante la pandemia, in tanti non vi hanno rinunciato. La Lazio allo scoccare della mezzanotte ha compiuto 122 anni e duemila tifosi hanno festeggiato la ricorrenza in piazza della Libertà a Prati, luogo di fondazione della polisportiva.

Dalle 22 e fino a mezzanotte i tifosi sono arrivati alla spicciolata, in attesa di quello che è diventato una sorta di rito collettivo. E a mezzanotte l'accensione dei fumogeni e l'esplosione dei petardi. Cori, applausi e fuochi d'artificio hanno salutato il compleanno della "prima squadra della Capitale", con il ponte Regina Margherita illuminato di rosso e sormontato da fuochi pirotecnici.

Sui social la società ha salutato la ricorrenza con un video che ripercorre tutti i trionfi biancocelesti.