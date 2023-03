"Di madre in figlia" l'iniziativa della Romulea per la festa delle Donne

Domenica 12 marzo 2023 si terrà al Campo Roma, casa della Romulea, l’iniziativa “Di madre in figlia – la Donna per lo Sport” voluta dalla società di Via Farsalo all’interno delle iniziative per la festa della donna.

Le celebrazioni per l’8 marzo in via Farsalo inizieranno oggi, con la partita amichevole fra la formazione femminile amaranto ora impegnata nel campionato Eccellenza e la Nazionale Parlamentari, ma il clou si svolgerà domenica.

Il 12 marzo infatti al termine della partita del campionato di Eccellenza Femminile: SS Romulea - Atletico Morena, inizierà un pomeriggio dedicato alle donne tesserate con la società di San Giovanni. Protagoniste non solo le bambine e le ragazze della Romulea, ma anche le loro familiari madre, cugine e zie.

Dopo un saluto delle autorità, dalle 17:00 le partecipanti inizieranno dei giochi tecnico-ludici per poi giocare partite con squadre miste composte bambine e mamme. Dalle ore 19:00 invece si terrà un dibattito incentrato sulla parità di genere nella particolarità del gioco del calcio tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse incentrato sulla parità di genere nella particolarità del gioco del calcio.