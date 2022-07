Giulia Ferrandi lascia la Lazio Women. L'addio sui social della centrocampista

Giulia Ferrandi lascia la Lazio Women. La centrocampista sui suoi canali social ha annunciato l'addio ai colori biancocelesti al termine della stagione che ha viste le aquile retrocedere in Serie B.

L'annuncio di Ferrandi

Arrivata nel mercato di riparazione, Ferrandi ha preso la cabina di regia della Lazio Women. La centrocampista ha mostrato le sue abilità su calcio piazzato, rigori e punizioni ma nonostante le buone prestazioni non è arrivata la sperata salvezza. Ecco il saluto di addio di Ferrandi alla Lazio: "Non è mai facile scrivere parole d’addio…Che sia trascorso qualche mese o anni la sostanza non cambia. Cara Lazio, posso solo dirti GRAZIE per avermi accolta,avermi ridato la fiducia e la voglia di stare in mezzo al campo. Ringrazio le ragazze, lo staff e la dirigenza per avermi messo nella condizione migliore e giocare con tranquillità. È stato davvero un onore vestire una maglia cosi importante. In bocca al lupo per tutto".

Chi è Giulia Ferrandi

Centrocampista classe 1992, Giulia Ferrandi vanta presenze in Italia alla Fiorentina, Brescia ma anche all'estero in Inghilterra nel West Ham e Watford. Nel suo palmares ci sono uno scudetto vinto con la Fiorentina e due Coppe Italia (con Fiorentina e Brescia). Arrivata alla Lazio nella seconda metà della stagione scorsa, in biancoceleste ha collezionato 11 presenze e 4 gol.