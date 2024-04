Ferentino - Gaeta 3-1, le parole di Oriano e Di Nunno "Abbiamo dimostrato cosa possiamo fare quando lavoriamo insieme"

Il Ferentino Calcio ha conquistato una vittoria decisiva con un impressionante 3-1 contro Gaeta nel match casalingo di ieri 21 aprile. Tra i protagonisti indiscussi della partita c’è Emanuele Oriano, che ha firmato una doppietta fondamentale per il successo della squadra. Dopo la partita, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il giocatore, il cui entusiasmo era palpabile. “Abbiamo fatto una grande partita di squadra oggi,” ha esordito Oriano, radioso per la vittoria. “Abbiamo giocato al massimo delle nostre forze e possibilità e abbiamo dimostrato cosa possiamo fare quando lavoriamo insieme, uniti. Abbiamo preparato questa partita con grande dedizione durante la settimana, consapevoli dell’importanza di questo scontro. Sono estremamente felice per il risultato di squadra e anche orgoglioso per quello personale conseguito segnando la doppietta.” La determinazione di Oriano è evidente quando parla del prossimo impegno della squadra contro l’UniPomezia, riconoscendo la sfida che li attende. “Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita contro l’Unipomezia, una squadra molto forte e preparata. Dobbiamo mantenere la stessa fame e grinta che abbiamo mostrato oggi per strappare punti preziosi. Sappiamo di avere ancora due finali, considerando anche il play-out. L’obiettivo è fare il massimo numero di punti possibile e poi dare tutto in quelle partite cruciali.” La mentalità vincente di Oriano riflette quella dell’intera squadra del Ferentino Calcio, determinata a lottare fino alla fine per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Abbiamo ascoltato anche le parole rilasciate da Mister Di Rocco a seguito del match contro Gaeta:“Sono orgoglioso di questa squadra, lo sono sempre stato, dalla prima vittoria col Certosa alle sconfitte successive, purtroppo dolorose, e al percorso che abbiamo intrapreso nelle ultime dieci partite, dove abbiamo raccolto queste sette vittorie, due pareggi e una sconfitta. Sono orgoglioso per il livello di gioco raggiunto, per la scalata individuale che stanno facendo alcuni componenti e per il livello di coesione durante gli allenamenti. E’ un piacere vedere come giocano e come si allenano i ragazzi ma soprattutto come si divertono durante gli allenamenti e quando giocano; la crescita credo ci sia stata anche e soprattutto da un punto di vista umano, perché superare degli ostacoli e non tirarsi giù nei momenti bui è stato un elemento importante su cui intervenire e che ci ha permesso di cambiare le sorti di questo campionato. Tornando alla partita di oggi, abbiamo giocato il match perfetto; servivano questo spirito e questo atteggiamento per battere il Gaeta, che ha ottenuto 31 punti più quelli accumulati nel fine giro di andata. Era la migliore squadra del torneo senza dubbio ed è tuttora quella che ha fatto probabilmente più punti nel girone di ritorno, quindi siamo stati all’altezza, anche se abbiamo anche sofferto a tratti. Abbiamo rischiato ma il pericolo è durato veramente poco: il rigore sbagliato, poi il gol subito ma effettivamente abbiamo avuto anche l’occasione di fare il quarto gol. La vittoria è stata davvero meritatissima, sono sicuro che continueranno su questa strada anche nel prossimo anno. Adesso l’obiettivo è tentare di finire con 30 punti: siamo a 24 nel giro di ritorno, non sarà facile perché la prossima squadra da affrontare, l’Unipomezia, si sta giocando la vittoria di questo campionato, poi abbiamo Racing Ardea per andare infine a giocare i play out con la speranza di avere il fattore di campo in casa; non sarà facile, ci proveremo.” Con la giusta mentalità e impegno, sembra che il Ferentino sia pronto a sfidare qualsiasi avversario sul campo, alimentando le speranze dei tifosi per un finale di stagione soddisfacente.

[ufficio stampa Ferentino]