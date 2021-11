Coronavirus in casa Roma: Cristante negativo, Afena-Gyan nuovo positivo

Una buona e una brutta notizia in casa Roma. Per la sfida nel turno infrasettimanale contro il Bologna, il tecnico portoghese recupera Bryan Cristante ma agli assenti si aggiunge Felix Afena-Gyan.

Cristante negativo

Bryan Cristante ha saltato le ultime due partite di campionato perchè risultato positivo al Covid lo scorso 20 novembre. L'ultimo tampone molecolare effettuato ha dato esito negativo. Il centrocampista giallorosso torna dunque a disposizione di Mourinho, e raggiungerà la squadra direttamente a Bologna.

Felix positivo al Covid-19

Il giovane Felix Afena-Gyan, che a Genova ha portato i tre punti alla Roma con una doppietta, è risultato positivo al Covid. L'attaccante, vaccinato, infatti nell'ultimo giro di tamponi prima di partire per la trasferta di Bologna è risultato positivo al Coronavirus. Questa la nota della Roma: "L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare".