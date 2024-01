Scossa Felipe Anderson, ma è pronto all'addio alla Lazio

Ad Udine la Lazio ha trovato la terza vittoria consecutiva grazie alla rete da tre punti di Vecino. L’uruguaiano è risultato decisivo con suo ingresso in campo alla pari di Felipe Anderson che si è scrollato di dosso le critiche e i fischi della sfida col Frosinone. Una stagione al momento deludente del brasiliano prossimo all’addio a Formello.

Felipe, scossa a Udine

Contro l’Udinese Felipe Anderson si è scosso. L’esterno partito dalla panchina per lasciar spazio ad un positivo Isaksen, è entrato in campo con la testa giusta. Pungente in avanti, il classe ’94 ha servito l’assist a Vecino per il gol vittoria, avventandosi come un falco su un pallone vagante respinto dalla difesa bianconera. Un segnale positivo del brasiliano dopo tante prove opache culminate coi fischi da parte dei tifosi durante la sostituzione col Frosinone.

Stagione deludente

Il calo della Lazio rispetto allo scorso anno coincide anche con la flessione di Felipe Anderson. L’attaccante oltre a mostrare un’insolita difficoltà nel saltare l’uomo ha fatto mancare alla squadra il suo apporto in zona gol. Il numero 7 laziale nello scorso anno mise a segno 9 gol in Serie A (giocando anche da falso nueve), in questa stagione ha messo a referto soltanto una rete quella al Sassuolo (vittoria 0-2 per i biancocelesti). Una carenza importante che ha fatto perdere tanti punti e pericolosità offensiva alla Lazio e che ha frenato la situazione rinnovo.

Felipe Anderson verso l’addio

La brutta stagione di Felipe Anderson ha messo i freni sul rinnovo, ad oggi strada impraticabile. Il brasiliano andrà in scadenza con i biancocelesti la prossima estate, con Lotito che rischia di perderlo a parametro zero. Arrivato a costo zero dal West Ham (dopo averlo ceduto proprio agli inglesi), sul giocatore c’è la Juventus che fiuta l’occasione estiva e qualche club arabo pronto ad intervenire già in questa finestra di mercato, come confermato dal suo agente. Il ds Fabiani ha chiuso alla partenza anticipata del giocatore. “Può provarci chi vuole, ma il calciatore fino a fine anno rimarrà qui. Vengono prima gli interessi della società, poi del singolo” – queste le sue parole. Lotito valuta il giocatore fra i 15-20 milioni di euro e in caso di un’offerta simile a gennaio il giocatore potrà lasciare in anticipo Formello, sennò Felipe Anderson saluterà (per la seconda volta in carriera) la Lazio a fine stagione.